Antrag 7.19. Das ist der einzige dezidiert steirische Beitrag in dem 322 Seiten starken Antragsheft der SPÖ-Organisationen für den Bundesparteitag am Wochenende in Graz. Motiv: Nach Eröffnung der Koralmbahn bangen die Obersteirer um die Fernverkehrszüge zwischen Unzmarkt und Bruck an der Mur. Man fordert eindringlich „Kompensationsmaßnahmen“.