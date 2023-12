Sie freue sich riesig auf ihr Comeback, ließ Sissy Leitner im November auf Facebook verlautbaren. Im August 2022 ging sie in Pension. Nun steigt sie wieder selbst ins Mode-Business ein. Ab 4. März 2024 wird Sissy Leitner erneut, getreu ihrem altbewährten Motto, „unverwechselbare Modeträume“ wahr machen. „Bei meinem Abschied hatte ich meinen Stammkundinnen versprochen, dass alles so bleibt, wie es ist - als Dank für all die Jahre, in welchen sie mir die Treue gehalten haben und wir uns immer mit Wertschätzung begegnet sind“, so Sissy Leitner, die ihr Konzept an Branchenkollegen übergeben hatte.