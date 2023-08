Überrascht war so mancher dieser Tage bei einem Blick auf die Internetplattform willhaben.at: Dort ist ein "Geschäftslokal inmitten von Knittelfeld mit großzügiger Schaufensterfläche" beworben, dazu ein Foto vom Traditions-Schuhaus Rattenegger in der Frauengasse. Die Kleine Zeitung hat bei Eigentümer Franz Rattenegger nachgefragt, was es damit auf sich hat. "Keine Sorge, unser Schuhhaus bleibt bestehen", sagt er. Zur Vermietung ausgeschrieben ist ein leerstehender Teil des gleichen Gebäudes, das Rattenegger gehört. Früher waren dort das Handelsunternehmen Niedermeyer und zuletzt der Spielzeughändler Lollipop beherbergt.