Am Mittwoch ist Markus Lindner aus der ÖVP ausgetreten, am Donnerstag wurde er nun bei den NEOS präsentiert.

Markus Lindner (rechts) tritt künftig für die NEOS an © Katrin Schwarz

Knalleffekt in der Kapfenberger Gemeindepolitik: Einen Tag nach seinem Ausscheiden aus der Volkspartei wechselt Markus Lindner zu den NEOS, um für sie in den Gemeinderatswahlkampf zu ziehen. "Für NEOS habe ich mich entschieden, da diese Bürgerbewegung meine Werte widerspiegelt", sagte Lindner am Donnerstagvormittag im Zuge einer Pressekonferenz in Graz. Es sei ihm persönlich ein großes Anliegen, "frischen Wind" in seine Heimat Kapfenberg zu bringen. Als seine zwei Schwerpunkte sieht er die Themen Transparenz und Bildung.