Der Kapfenberger Stadtrat Markus Lindner ist aus der ÖVP ausgetreten © Marco Mitterböck

Knalleffekt in der Kapfenberger Volkspartei: Nachdem Landesrat Hans Seitinger, zugleich Bezirksparteichef der ÖVP Bruck-Mürzzuschlag, den Kapfenberger Stadtrat Markus Lindner wegen dessen Vorgehen in der Causa Bauschutt-Deponie Kapfenberg-Stegg kritisiert hatte, kam via WhatsApp von Lindner die lapidare Nachricht, dass er mittels Mail aus der ÖVP ausgetreten sei.