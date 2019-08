Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Tunnel haben die Arbeiter immer wieder mit Wasser zu kämpfen © Pototschnig Franz

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Wiederaufnahmeantrag einer Umweltschutzorganisation beim Semmering-Basistunnel abgelehnt, das teilen die Österreichischen Bundesbahnen am Freitagnachmittag mit. Die im Juli durch einen Wassereinritt aufgetauchten Trübungen auf einer der vier Baustellen des Semmering-Basistunnels in Göstritz seien mittlerweile eingedämmt, auch seien sie zu keinem Zeitpunkt giftig oder schädlich für Mensch und Tier gewesen. Derzeit arbeiten die ÖBB-Infrastruktur an dem Bau zusätzlicher Absetzbecken, damit die weiteren Vortriebe stattfinden können.