Der Grenzwert bei Trübstoffen wurde in der Vorwoche erneut überschritten, Gefahr für Mensch oder Säugetier bestehe zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht.

Im Tunnel haben die Arbeiter immer wieder mit Wasser zu kämpfen © Pototschnig Franz

Die bei Arbeiten am Semmering-Basistunnel verursachten Verunreinigungen im Göstritz- und Auebach sind laut der Abteilung für Wasserwirtschaft des Landes Niederösterreich durch Tonminerale und hauptsächlich Dolomit entstanden. Nachdem der Grenzwert der Trübstoffe einmal unterschritten worden sei, habe es in der Vorwoche erneut einen überhöhten Messwert gegeben, hieß es am Montag auf Anfrage der APA.