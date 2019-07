Semmering-Basistunnel"Alliance" fordert: Tunnel zurück an den Start

Nach dem Wassereinbruch im Tunnel vor zwei Wochen wendet sich die "Alliance For Nature" an das Bundesverwaltungsgericht. Ziel ist die Wiederaufnahme der Genehmigungsverfahren für den Tunnel.

Der Wassereinbruch im Tunnel beschert den ÖBB eine Klage © (c) Pototschnig Franz

Wie mehrmals berichtet, kam es vor knapp zwei Wochen im Bereich "Zwischenangriff Göstritz" zu einem massiven Wassereinbruch in den Semmering-Basistunnel. Nachdem bereits zu Ostern Erdmassen in den Tunnel eingebrochen sind, hinterfragt die "Alliance For Nature" (AFN) nun grundsätzlich das Genehmigungsverfahren für den Tunnel.