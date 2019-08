Karin Hauser lud zum Wirtschaftsfrühstück in die Macherei. Seit drei Monaten betreibt sie das Lokal in der Brucker Innenstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

GR Werner Schmölzer, 1. Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger, Organisator Siegfried Nerath, Geschäftsführerin Karin Hauser, Bürgermeister Peter Koch, 2. Vizebürgermeister Kletus Schranz und GF Standort und Marketing Bruck GmbH Erich Weber beim Wirtschaftsfrühstück in der Macherei © Stadt Bruck/Maili

Reges Treiben herrschte am Donnerstagmorgen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Macher-Hauses beim Wirtschaftsfrühstück in der Macherei. Baumeister Otmar Malli hatte über 500.000 Euro in die Innenausstattung investiert, die von Tischler Josef Goebel aus Fladnitz a.d. Teichalm stilvoll gestaltet wurde. In den beiden Pop-Up-Stores, die sich direkt im Restaurant befinden, werden von wechselnden Anbietern unterschiedliche Produkte und Dienstleistunge nzum Verkauf angeboten. „Besonders stolz macht es mich, dass die beiden Shops für die nächsten eineinhalb Jahre fix ausgebucht sind“ , sagte Geschäftsführerin Karin Hauser bei ihrer Ansprache. Sie ist sich sicher, dass die Bedürfnisse der Brucker mit dem Angebot der Macherei harmonieren. Derzeit werden die beiden Stores vom Modehaus Trachten Hiden und dem Künstler Christian Bajc genutzt.