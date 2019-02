Facebook

Blickfang: Karin Hauser präsentiert das Macherei-Plakat © Ulf Tomaschek

Aufmerksame Passanten haben es wohl schon gesehen, das Plakat an den Glasfenstern des „Päckh-Hauses“, besser bekannt als (ehemalige) Konditorei Macher. Neben dem Logo steht da „Vom Macher zur Macherei“ zu lesen, und darunter wird auf die Website hingewiesen: www.macherei.at. „Macherei“-Geschäftsführerin Karin Hauser will mit diesem Plakat auch zeigen, dass es bald „ernst“ mit der Eröffnung wird. Noch aufmerksamere Passanten haben vielleicht schon einen Blick durch die großen Glasfester an der Fassade geworfen. Derzeit wird im Inneren ordentlich Hand angelegt. So wird etwa an der Inneneinrichtung und am Lüftungssystem gearbeitet.

