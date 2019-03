Die Brucker "Macherei" nimmt Formen an, nun sucht das Café-Restaurant nach Ideen und Partnern, um zwei Shops zu bespielen.

Karin Hauser freut sich auf Vorschläge © Ulf Tomaschek

Derzeit steht der genaue Eröffnungstermin zwar noch nicht fest, die Brucker "Macherei" nimmt aber Formen an. Laut Geschäftsführerin Karin Hauser werden die Gäste in den Räumlichkeiten der früheren Konditorei Macher ein gemütliches Ambiente vorfinden und daneben zwei Shops, in denen wechselnde Anbieter Kreatives und Besonderes zum Kauf anbieten können. Unter dem Slogan "Die Macherei ist gemacht für Macher" sucht man nun nach kreativen Köpfen, um diese zwei Shops zu beleben. Wer Ideen hat, welche Anbieter oder Produkte sich besonders eignen würden, möge sich bitte unter macher@macherei.st melden.