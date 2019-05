Facebook

Die Vorstandsmitglieder des Vereins „Zeitbank 55+“ © 55+

Unterstützung anzunehmen, fällt oft nicht leicht. Aber gerade mit zunehmendem Alter kann beispielsweise die Mobilität zum Problem werden. Um sich gegenseitig im Alltag zu helfen und dabei keine Schuldgefühle entstehen zu lassen, wurde vor neun Jahren der Verein „Zeitbank 55+“ in St. Lorenzen gegründet. „Unser Verein arbeitet mit einem System an Zeitguthaben. Man kann ein Guthaben an Zeit erwerben und dann bei einem anderen Mitglied gegen die entsprechende Hilfe eintauschen“, erklärt Obmann Manfred Sturm.