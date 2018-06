Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kreisverkehr unter dem Schirmitzbühel (im oberen Bereich der Animation) bildet das Herzstück der neuen Straßenführung, dort werden B 116 und L 138 zusammengeführt. Pro Richtung steht ein Fahrstreifen zur Verfügung © Land Steiermark

Mit dem Ziel, neuen Wohnraum in Kapfenberg zu schaffen, hat Fritz Kratzer vor exakt einem Jahr das Amt des – damals noch designierten – Bürgermeisters übernommen. Vor allem die Bebauung des Deuchendorfer Feldes soll in den kommenden Jahren dazu beitragen, einen Teil der 7000 Einpendler an die Stadt zu binden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.