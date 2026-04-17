Am frühen Freitagmorgen heulten in Krieglach die Sirenen, als die Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B 72 (Weizer Straße) gerufen wurden. Dort waren auf Höhe des Kreuzungsbereiches in Richtung Alpl zwei Autos miteinander kollidiert.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, nach dem Zusammenprall verlor die Lenkerin eines der beiden Pkw jedenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrmals. Das stark beschädigte Auto blieb schlussendlich am Dach in einer angrenzenden Wiese neben der Straße liegen.

Eine Verletzte

Die Fahrerin konnte sich glücklicherweise noch selbst aus dem Fahrzeug befreien, der Lenker des zweiten Autos kam bei der Kollision mit dem Schrecken davon. Nach der Notfallversorgung durch einen Notfallsanitäter der Feuerwehr wurde die Frau vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Leoben gebracht.

Einer der Pkw blieb am Dach liegen © FF Krieglach

Seitens der Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und die Fahrbahn von den Spuren des Unfalls bereinigt. Danach entfernte man beide Fahrzeuge aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich. Auch die Polizeiinspektionen Krieglach und Kindberg sowie die Straßenmeisterei standen im Einsatz.