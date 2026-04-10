Auf der Lahnsattel Straße (B 23) stießen am Freitagmorgen ein Pkw und ein Lkw zusammen. Laut Polizei war eine 70-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kurz nach 9 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn der B 23 geraten. Der Lenker eines entgegenkommenden Lkw versuchte noch mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver eine Kollision zu verhindern, jedoch erfolglos.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw von der Fahrbahn geschleudert. Die 70-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr befreit werden. Danach wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.