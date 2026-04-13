In den Abendstunden mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kapfenberg-Stadt am Sonntag zu einem Verkehrsunfall auf einer Bergstraße eilen. Ein Pkw kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab und überschlug sich.

Die drei im Auto befindlichen Personen konnten das verunfallte Fahrzeug selbstständig verlassen, wurden beim Unfall allerdings unbestimmten Grades verletzt und vom ebenfalls anwesenden Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr hat schließlich mittels Kran den Pkw geborgen, den weiteren Abtransport übernahm ein Abschleppunternehmen.