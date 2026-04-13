Am späten Samstagabend wurden die Einsatzkräfte des Wallfahrtsortes Mariazell um 22.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 20 (Mariazeller Straße) alarmiert. Auf Höhe des Mariazeller Blicks hatte eine Person offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war zunächst gegen den dortigen Outdoor-Rastplatz und im Anschluss gegen eine Felswand geprallt.

Das Fahrzeug wurde bei dem wuchtigen Zusammenstoß wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es schwer beschädigt liegen blieb. Die Person am Steuer wurde laut Einsatzkräften am Schlüsselbein verletzt und nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit mittelschweren Verletzungen in das LKH Lilienfeld gebracht. Vonseiten des Roten Kreuzes waren drei Sanitäter und ein Notarzt im Einsatz.