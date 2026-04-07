Seit die Pensionsversicherungsanstalt Pläne wälzt, ihr Reha-Zentrum in St. Radegund auszubauen und dafür das Zentrum in Aflenz herunterzufahren, herrscht im obersteirischen Kurort große Unruhe. Protestkundgebungen, Petitionen etc. sollen den Standort erhalten. Nun stärken auch pensionierte Spitzen der PVA den Gegnern einer Schließung den Rücken.

In einem offenen Brief, den unter anderen die ehemaligen Obleute Manfred Anderle und Manfred Felix sowie Kurt Aust, einst Vize-Generaldirektor der Pensionsversicherungsanstalt, unterzeichneten, tritt man für den Erhalt von Aflenz ein. Tenor: „Die Schließung der Reha-Klinik Aflenz ist weder sachlich gerechtfertigt noch verantwortungsvoll.“

Begründet wird das etwa mit dem „Gesamtpaket“ einer Reha-Einrichtung, das in der Obersteiermark über viele Jahre geschnürt und dort stimmen würde. Das mit einem „neuen Zubau in St. Radegund kurzfristig zu erreichen, erscheint mehr als fraglich“. Außerdem stellen die Ex-Granden der PVA den wirtschaftlichen Zweck in Frage, seien doch Millionen in die Erneuerung und Renovierung in Aflenz geflossen.