Bereits seit dem Mittelalter wird in Österreich vielerorts Bier gebraut und auch gerne konsumiert. Laut dem Verband der Brauereien Österreichs wurden etwa im Jahr 2023 in Österreich durchschnittlich rund 99,4 Liter Bier pro Person verbraucht. Der größte Anteil an diesem Markt – jenseits der 50 Prozent – entfällt dabei auf Biermarken wie Gösser, Puntigamer, Zipfer, oder Schwechater, die unter dem Schirm der Brauunion stehen.