Ein rotes Mäppchen trägt Markus Leingruber stolz unter seinem Arm. Der Inhalt des roten querformatigen Mäppchens ist für ihn von großem Wert. „Ich halte hier einen Staatspreis in Händen“, schwärmt er. Der Brucker hat mit seiner Agentur Leingruber in Zusammenarbeit mit der Brauerei Puntigam vor wenigen Tagen richtig abgeräumt und den Sieg in der Kategorie „Live Marketing“ des Staatspreises „Marketing“ für das Projekt „Puntigamer Brauerei- und Biererlebnisprogramm“ nach Hause geholt.