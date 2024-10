Am Sonntagnachmittag kam es in der Nähe des Grünen Sees zu einem Unfall: Ein Wanderer war in einer steilen Rinne etwa 20 Meter abgestürzt, nachdem er versucht hatte, seinem zuvor verunglückten Hund zu helfen. Dabei geriet er ins Rutschen und wurde von einem Stein, der sich löste, am Kopf getroffen.

Der Begleiter des Verunglückten setzte daraufhin den Alpinnotruf 140 ab. Sofort machten sich die Bergrettung Tragöß und der Notarzthubschrauber Christophorus 17 auf den Weg. Eine Rettungsaktion mit dem Hubschrauber war allerdings wegen des dichten Walds nicht möglich. Die Einsatzkräfte machten sich daher zu Fuß auf den Weg zum Verletzten.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte Wanderer über das steile und unwegsame Gelände mittels Seiltechnik gerettet. An einer Forststraße übergab die Bergrettung den Verletzten an den Rettungswagen, der ihn ins Tal brachte. Dort wurde er schließlich dem Notarzthubschrauber übergeben und ins LKH Bruck geflogen.

Im Einsatz standen insgesamt zwölf Bergretterinnen und Bergretter, die Crew des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 17 sowie das Rote Kreuz Bruck an der Mur.