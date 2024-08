Eine 59-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wanderte am Samstag mit sieben weiteren Personen von der Brunnalm ausgehend in Richtung Gipfel der Hohen Veitsch (1981 m). Die Pilger-Gruppe war bereits den zweiten Tag in Folge unterwegs. Sie plante nordseitig Richtung Niederalpl abzusteigen, um den dritten Tag in Mariazell zu beenden.