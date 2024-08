Zu einer Tierrettung auf die Sonnschienalm wurde die Bergrettung Tragöß am Donnerstagabend alarmiert. Eine Kuh war dort in eine mehrere Meter tiefe, frisch eingebrochene Doline abgestürzt, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Halterhütten am Almboden gebildet hatte. Selbst konnte sich das 500 Kilogramm schwere Tier nicht mehr befreien und war somit ausweglos gefangen.

Das Tier war in eine frisch eingebrochene Doline abgestürzt © Bergrettung Tragöß

Neun Mitglieder der Bergrettung machten sich auf den Weg, um das Tier dort gemeinsam mit dem anwesenden Bauern und dem Wirt der Sonnschienalm aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit einem Seilzug konnte man die Kuh schließlich mit vereinten Kräften aus dem Krater hinausziehen. Das erschöpfte Tier brauchte danach noch einige Zeit, um sich zu erholen. Als schließlich der Bauer herbeieilte, stand die Kuh aber nach etwa einer Stunde wieder auf eigenen Beinen.

Für die Bergrettung war es der zweite derartige Einsatz innerhalb weniger Wochen: Bereits Mitte Juli war man ausgerückt, um ein Kalb aus einer Doline auf der Bärnsbodenalm zu befreien. Durch regelmäßige Übungen sei man für solche Spezialeinsätze ohnehin bestens gerüstet.