Die Bauarbeiten in der Herzog-Ernst-Gasse, der altehrwürdigen, östlichen Stadteinfahrt in die Innenstadt von Bruck, dauern mittlerweile drei Monate an. Während der Abschnitt vom Wiener Tor bis zur Abzweigung Kupferschmiedgasse bereits seit einem Monat neu gepflastert ist, tuckert der Stadtverkehr aktuell noch in stark verminderter Geschwindigkeit über den Schotter im nördlichen Bereich bis zum Hauptplatz.