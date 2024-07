Seit Montag ist die Herzog-Ernst-Gasse in Bruck und somit die östliche Zufahrt in die Stadt gesperrt. Grund ist die Sanierung der Straße, für die 415.000 Euro budgetiert sind. Doch durch die Sperre der Herzog-Ernst-Gasse wird der komplette Verkehr in die Innenstadt über die Leobner Straße geleitet. „Wir sind mit der totalen Sperre an den Werktagen zu Geschäftszeiten nicht einverstanden“, erklärt Thomas Marichhofer, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Bruck-Mürzzuschlag.