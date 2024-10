„Gut Ding braucht Weile.“ An dieses Sprichwort muss man auch in Kapfenberg denken, denn nachdem das Bauvorhaben bereits im Jahr 2016 gestartet war, wurde nach langen Verzögerungen und Diskussionen nun der Spatenstich für die Zusammenlegung der B 116 (Leobener Straße) und L 138 (Parschlugstraße) zwischen Hafendorf und Deuchendorf gesetzt. „Dass so ein Riesenprojekt nicht von heute auf morgen passiert, sollte schon klar sein“, merkt Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang an.