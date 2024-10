Kaum etwas ist wichtiger für die regionale Infrastruktur wie die Lebensmittelversorgung. Für kleinere Gemeinden kann die Supermarkt-Auswahl mitentscheidend sein, ob zugezogen oder abgewandert wird. Gemeinden kämpfen auch deshalb um ihre Nahversorger – nicht immer erfolgreich, wie anhand der Schließung des Billa in der Brucker Herzog-Ernst-Gasse sichtbar ist. Die Filiale schließt im November, Jahre zuvor siedelte der Billa am Grazer Tor in den Neubau an der Grazer Straße außerhalb des Ortszentrums.