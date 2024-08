Die Großbaustelle in Heimschuh ist dieser Tage kaum zu übersehen. Schon seit Monaten wird an einem neuen SPAR-Markt und einem Kreisverkehr zur Entschärfung der Kreuzung Sulmtal Straße/Heimschuhstraße gebaut. Nördlich der Sulmtal Straße entsteht so ein moderner Neubau, in dem ab Herbst auch Bank und Polizei unterkommen werden.