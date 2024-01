Rund 83 Millionen Euro pumpt Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) heuer in die Sanierung und den Ausbau des steirischen Landesstraßennetzes. Fast ein Zehntel davon – etwa acht Millionen Euro – entfällt auf den Verantwortungsbereich der Baubezirksleitung Südweststeiermark, bestehend aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. „Diese Mittel fließen hauptsächlich in die Instandhaltung, gleichzeitig versuchen wir an ausgewählten Stellen die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, erklärt Wolfgang Fehleisen, Chef der Baubezirksleitung.