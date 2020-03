Facebook

Die betroffene Billa-Filiale in der Mürzzuschlager Innenstadt © Mürzzuschlag

Den örtlichen Nahversorgern kommt in diesen Tagen und Wochen eine besondere Rolle zu, stehen sie doch für ein Stückchen Normalität in dieser fordernden Zeit. Überrascht reagierten Teile der Mürzzuschlager Bevölkerung deshalb darauf, dass die Billa-Filiale in der Wiener Straße neben dem Kunsthaus geschlossen wird. Laut Bürgermeister Karl Rudischer handelt es sich dabei um eine "vorübergehende" Maßnahme, das habe ihm der Rewe-Konzert bestätigt. Derartige Maßnahmen seien derzeit in ganz Österreich notwendig, weil die Kundenfrequenz stark zurückgegangen sei, die Mitarbeiter werden vorübergehend an anderen Standorten zum Einsatz kommen. "Es wurde mir versichert, dass die Filiale so rasch wie möglich wieder in Betrieb gehen soll", sagt Rudischer, der auf den Stellenwert dieser Filiale hinweist.