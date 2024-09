Gerüchte gab es schon länger, jetzt hat man auch seitens Rewe Österreich klargestellt, was hinter vorgehaltener Hand die Runde macht: Die Billa-Filiale in der Herzog-Ernst-Gasse in Bruck wird zugesperrt. Der Schritt soll im November erfolgen – je nachdem, wie man mit der Übersiedlung und diversen Arbeiten vorankommt, ist Mitte, spätestens Ende des Monats finaler Kassenschluss.