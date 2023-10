Die allererste Leiner-Filiale in der Steiermark wurde in Bruck an der Mur errichtet. Das war 1962 - und damit überhaupt erst die Nummer drei in Österreich. Lange hat das Traditionshaus, das mehrmals ausgebaut und aufgestockt wurde, das Zentrum der Handelsstadt entscheidend mitgeprägt. Allerdings ging es dort noch vor dem aktuellen Kika/Leiner-Crash zu Ende. Bereits im Jahr 2018 musste die Filiale wegen Finanzproblemen im Steinhoff-Konzern geschlossen werden.