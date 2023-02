Die Billa-Filiale in der Herzog-Ernst-Gasse in Bruck ist bei den Bewohnern, aber auch bei den Beschäftigten in der Brucker Innenstadt sehr beliebt. Man kauft dort gerne die Vormittagsjause oder ein schnelles Mittagessen, oder auch andere Dinge des täglichen Bedarfs. Weil dieses Geschäft nahe dem Hauptplatz zu Fuß aus der ganzen Innenstadt gut erreichbar ist, wird es viel frequentiert. Aber diese Lage hat für den Billa nicht nur Vorteile: Parkplätze stehen im Umkreis nur wenige zur Verfügung, eigene Parkplätze hat die Filiale gar keine, lediglich einige Ladezonen-Plätze vor dem Eingang. Auch die Anlieferung der Waren ist nicht praktisch, die Lkw müssen vor dem Geschäft die Ware entladen und über einen eigenen Eingang in den Markt bringen.