Der Mariazeller Advent wurde einst ins Leben gerufen, um eine flaue Saison zu beleben. Daraus hat sich einer der schönsten und beliebtesten Adventmärkte Österreichs entwickelt. Das Konzept wird zwar immer wieder leicht nachjustiert, aber am grundlegenden Erscheinungsbild wird nicht gerüttelt: Ein malerisches Adventdorf am Fuße der beeindruckenden Basilika, traditionelles Brauchtum und Kunsthandwerk, Glühwein, Sterz, Lebkuchen und andere Köstlichkeiten an den Ständen, und dazu ein hochwertiges Konzertprogramm.