„Diese Auszeichnung bekommt wirklich nicht jeder“, bemerkte Bürgermeister Walter Schweighofer am Rande der Verleihung am Samstag. Bei der Ehrenbürgerschaft sind die Mariazeller wählerisch. „Zwei Päpste haben sie, aber auch jene Landeshauptleute, die in ihrer aktiven Zeit wirklich etwas für das Mariazellerland getan haben“, so der Bürgermeister.