Die Erneuerung des Bahnhofs Mariazell ist auf Schiene: Seit Februar 2024 finden am über 100 Jahre alten Bahnhof im Ortsteil St. Sebastian Umbau- und Modernisierungsarbeiten statt. Die bestehende Infrastruktur am Bahnhof entsprach dort nicht mehr dem Stand der Zeit, unter anderem ist auf den Erdbahnsteigen keine Barrierefreiheit gegeben. Das und einiges mehr soll sich nun bis Mitte November in drei Bauetappen ändern, bisher ist man mit den Arbeiten gut im Zeitplan.