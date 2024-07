Das Vorhaben am Bahnhof Wartberg, Gemeinde St. Barbara, klang ursprünglich nicht besonders spektakulär: Erneuerung der gesamten Bahnanlagen, eine Brücke als Ersatz für den Schranken, Geh- und Radweg über die Bahnanlage, ein neuer Parkplatz – und alles barrierefrei. Aber letztlich wurde daraus ein recht großes Projekt, an dem seit 2021, also drei Jahre lang, gearbeitet worden ist. Jetzt ist so gut wie alles fertig, am Mittwoch wurde der neue Bahnhof offiziell eröffnet.