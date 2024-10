Der Spatenstich ist gesetzt, die Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereinigung stellt im Zentrum von Mürzzuschlag ein neues Wohnbauprojekt auf die Beine. In der Bleckmanngasse nahe Arbeiterkammer und Finanzamt entstehen in einem ersten Schritt 20 neue Wohnungen, geplant sind in einem zweiten Rutsch bereits 22 weitere, wobei dort noch auf die Genehmigung der Wohnbauförderung seitens des Landes gewartet wird.