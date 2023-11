Es ist bitter für rund 50 Gläubiger, darunter viele Gewerbetreibende. Und für Menschen, die in Wohnungen investiert haben und jetzt nur einen Rohbau vorfinden. Über die 2021 gegründete Kaltenegger Immobilien GmbH, deren Geschäftszweig unter anderem die Entwicklung und Abwicklung von Bauprojekten ist, wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) führt Verbindlichkeiten in der Höhe von 4,6 Millionen Euro an. Davon entfallen fast dreieinhalb Millionen auf Banken, die Projekte finanziert haben. An Aktiva gibt es einige Liegenschaften, die erst bewertet werden müssen.