Das Areal um die ehemalige Eni-Tankstelle an der Kapfenberger Wiener Straße war schon oft im Gespräch. Unschön, gar von einem Schandfleck war immer wieder die Rede. Mit einem Schlag soll sich das nun ändern. Nicht nur, dass sich mit der Neugestaltung des Kapfenberger Bahnhofs einiges getan hat, jetzt kommt auch Gerhard Grünbichler und sein Unternehmen „Grünbichler Immobilien“ maßgeblich ins Spiel. Seit 26 Jahren besitzt Grünbichler das zur Tankstelle angrenzende Objekt in der Wiener Straße 45. Mit dem Kauf des Tankstellengrundstücks steht nun ein Projekt in den Startlöchern, das ihn schon lange beschäftigt.