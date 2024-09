Dieser Artikel wird laufend aktualisiert!

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag waren für die Nationalratswahl 2024 insgesamt 75.730 Personen wahlberechtigt, um exakt 3561 weniger als bei der Nationalratswahl 2019. Gewählt werden konnte diesmal in insgesamt 144 Wahllokalen. Unter den Wahlberechtigten sind 771 Auslandsösterreicher.

Nach dem österreichweiten Wahlschluss um 17 Uhr trudeln hier nach und nach die Ergebnisse für alle Gemeinden des Bezirks ein, von Mariazell über Kapfenberg, Bruck an der Mur und Kindberg bis Krieglach und Mürzzuschlag.

Gute Stimmung bei den Freiheitlichen

„Wir freuen uns, dass es so gut gelaufen ist, selbst wenn wir noch nicht alle Ergebnisse kennen“, heißt es bei den Freiheitlichen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Während der steirische Spitzenkandidat Hannes Amesbauer aus Neuberg an der Mürz in Graz feierte, hieß es zuhause: „Blau ist wieder tragbar“, so ein Parteimitglied zusammen.

Gemeinsam hat man sich in einem Lokal zusammengefunden, die Stimmung ist gut – immer wieder der Blick aufs Handy. „Wahnsinn, unglaublich“, entfährt es manchen. „Wartet ab, lieber nicht zu früh sein, ich bin da eher pessimistisch“, sagt der stellvertretende Bezirksparteiobmann Raphael Pensl in die Runde. Einer zitiert eine Nachricht aus der Nachbarstadt: „In Kapfenberg ist der Himmel blau.“ Nach Auszählung der Stimmen war klar: Auch dort führen die Freiheitlichen.

Gute Stimmung heute beim blauen Bundesrat und Mürzzuschlager Vizebürgermeister Arnd Meißl © KK

„Die Leute scheuen sich nicht mehr, uns zu wählen, wir sind auch die Alternative für Protestwähler schlechthin“, so Pensl. Auch regionale Themen, bis hin zu Bemühungen um Schulen und Kindergärten, hätten gezogen. In Richtung Bundespolitik meint Pensl: „Ich bin dagegen, dass wir uns Leute herausschießen lassen“, spricht er sich klar dafür aus, dass Kickl jedenfalls vorne bleiben soll „Und ja, wir wollen unbedingt mitregieren.“

Gute Stimmung bei den Blauen: Patrick Moser, Jasmin Leitner, Klaus Stark, Raphael Pensl und Jürgen Riegler in Bruck, die in der Bezirkshauptstadt Nummer eins geworden sind © Christian Huemer

ÖVP nur in zwei Gemeinden vorne

Getrübte Stimmung bei der ÖVP. Dass man das Top-Ergebnis im Bezirk von 2019, als Sebastian Kurz noch dabei war, wiederholen könnte, war vielfach nicht erwartet worden. Dass man allerdings nur mehr in zwei Gemeinden (Aflenz und Tragöß-St. Katharein) die Nase vorne hat, obwohl die Partei den überwiegenden Anteil der Bürgermeister im Bezirk stellt, ist eine Niederlage.

Der regionale Spitzenkandidat, Andreas Fraydenegg-Monzello, war am Nachmittag mit Bezirksobfrau und LAbg. Conny Izzo noch in der Parteizentrale in Bruck – dann ging‘s für die beiden jedoch ab nach Graz, wo sie die ersten Hochrechnungen mit den Landesspitzen miterlebten. Fraydenegg-Monzello erhoffte sich Chancen, durch Personalrochaden in den Nationalrat einzuziehen. Er meinte am Sonntag: „Es hängt vom Wahlausgang und der Partei ab, ich schätze nicht, dass ich es heute Abend schon weiß.“

Nur in zwei Gemeinden der Region fürht die ÖVP: In Aflenz und Tragöß-St. Katharein. Hier VP-Bezirksgeschäftsführer Franz Reithofer mit Conny Izzo und Andreas Fraydenegg-Monzello © Christian Huemer

Rückblick auf die Nationalratswahl 2019

Die Wahlbeteiligung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag lag bei der Nationalratswahl 2019 bei 74,0 %. Die auch 2024 kandidierenden Parteien kamen auf folgende Ergebnisse: ÖVP 33,8 %, SPÖ 30,1 %, FPÖ 18,1 %, Grüne 8,5 %, Neos 5,7 %, KPÖ 1,5 % und Wandel (diesmal als „Keine“) 0,4 %.

Kandidatinnen aus dem Bezirk

Gleich zwei der steirischen Spitzenkandidaten kommen aus dem Bezirk: Mit Jörg Leichtfried (SPÖ) und Hannes Amesbauer (FPÖ) duellieren sich schon zum dritten Mal zwei Mürztaler um den ersten Platz.

Der bestgereihte Kandidat, der nach eigenen Aussagen durch Verschiebungen und Rochaden auf diversen Listen, Aussicht auf einen Platz im Nationalrat hat, ist Andreas Fraydenegg-Monzello von der ÖVP. Er kommt aus St. Lorenzen und war lange Mitarbeiter im Team von Hans Seitinger. Er kandidiert auf der Regionalliste Obersteiermark auf Platz 3.

Die best gereihte Grüne aus dem Bezirk ist Jacqueline Staber-Gossi, die auch Gemeinderätin in Bruck ist, dasselbe trifft bei den Neos auf Sebastian Wintschnig sowie Jürgen Klösch von der KPÖ zu.

Bezirkskandidaten für Kleinparteien vorne gereiht

Auf dem ersten Platz in der Obersteiermark für die Liste Madeleine Petrovic (LMP) steht mit Hubert Thurnhofer ein Autor und Künstler aus Langenwang. Ebenfalls auf Platz eins der MFG ein Kapfenberger, der Techniker Thomas Salamon. Und zu guter Letzt ebenfalls auf dem 1. Platz für „Keine“ die Gastronomin Sabine Aigner aus Kapfenberg.