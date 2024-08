In zwei Monaten – am 29. September – wählt Österreich den Nationalrat, am 24. November wählt die Steiermark den Landtag und am 23. März 2025 stehen die steirischen Gemeinderatswahlen ins Haus. Die Parteien sind schon mitten in den Vorbereitungen, die FPÖ präsentierte am Freitag im Café-Restaurant Krainer in Langenwang ihre Ziele im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag – und wie sie diese erreichen will.