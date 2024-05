Drei Wahlen stehen heuer ins Haus, die Wahl des Europaparlaments am 9. Juni macht den Anfang. „Eins nach dem andern“, sagt sich die FPÖ und zieht gerade mit dem steirischen FPÖ-Spitzenkandidaten Georg Mayer, einem Feldbacher, durch die Lande. Am Donnerstag machten sie im Brucker Restaurant MiraMonti Station, danach erfolgten noch Betriebsbesuche in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben.