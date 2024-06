Sie ist Geschichte, die EU-Wahl. Am Sonntag war der Gang zur Wahlurne für viele Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Bruck-Mürzzsuchlag selbstverständlich, insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 55,2 Prozent. Besonders hoch war sie mit 62,3 Prozent in Spital am Semmering, Schlusslicht ist hingegen Kapfenberg mit einer Beteiligung von 46,8 Prozent.