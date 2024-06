Ein Schnaufen geht durch die Region. Ist es Erleichterung, Freude oder Enttäuschung? Die Frage ist berechtigt, schließlich spricht das Ergebnis der EU-Wahl eine klare Sprache. So groß die Freude aufseiten der FPÖ über die Zugewinne auch ist, so erpicht ist man darauf, die Bodenständigkeit zu betonen. Plus zehn Prozent und mehr dürfen sich sehen lassen, man zeigt sich aber nicht zu euphorisch, nicht zu jubilierend.