Wie auf Bundesebene, so auch im Land Steiermark. Die FPÖ machte am Donnerstag unmissverständlich klar, dass die Reise bei den bevorstehenden Wahlen nur in eine Richtung gehen soll – nämlich auf Platz Eins. Mario Kunasek soll der neue Landeshauptmann heißen. „Die Chance ist so groß wie nie“, ist er sich mit Nationalratsabgeordnetem Hannes Amesbauer und Landtagsabgeordnetem Marco Triller einig.