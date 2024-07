Die Arbeiten in der Bärenschützklamm in der obersteirischen Gemeinde Pernegg scheinen kein Ende zu nehmen. Schon mehrmals musste die geplante Eröffnung aufgrund ausstehender Arbeiten verschoben werden. Nun war ein Team der Bergrettung Mixnitz, der Bergwacht Mixnitz und vom Österreichischen Alpenverein (ÖAV) in der Klamm, um die Arbeiten voranzubringen. „Wir waren am Samstag mit ehrenamtlichen Helfern in der Klamm und haben Altholz herausgebracht“, erklärt Gerhard Jantscher, Vorsitzender der Alpenvereinssektion Mixnitz.