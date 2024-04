Petition gegen 12-Euro-Gebühr am Parkplatz bei der Bärenschützklamm

Die geplanten Parkgebühren am „Premiumparkplatz“ für 40 Autos unweit der Bärenschützklamm sorgen für Wirbel. Mit einer Petition will man gegen die Gebühr von 12 Euro am Tag vorgehen. Die Gemeinde Pernegg hat 40.000 Euro in eine Schranke mit Zählfunktion für den Parkplatz investiert.