Am „Premiumparkplatz“ der Bärenschützklamm ist es still, nur das Rauschen des Mixnitzbaches ist zu hören und ein paar Kühe grasen gleich hinter dem Parkplatz. Kein Auto ist zu sehen, geschweige denn zu hören. Eigentlich wollte man in den kommenden Tagen die Tore zur Bärenschützklamm wieder öffnen – eigentlich. „Wir sperren im Monat August auf“, sagt Gerhard Jantscher, Vorsitzender der Alpenvereinssektion Mixnitz. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, man braucht noch Zeit.