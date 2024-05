Geplante Parkgebühren um 12 Euro beim „Premiumparkplatz“ bei der Bärenschützklamm in Pernegg/Mixnitz sorgten in der Vorwoche für Aufruhr und gipfelten in einer Petition von mehreren Privatpersonen. Letztere führte zu einem Treffen der Interessensgruppen mit der Gemeinde Pernegg. „Wir haben unsere Wünsche klar formuliert und deponiert“, erklärt Horst Jobstraibitzer. Er ist begeisterter Kletterer, tritt für eben jene ein und hat die Petition vor rund zwei Wochen online gestellt. Mit Stand Dienstagmittag haben rund 1500 Personen die Online-Petition unterschrieben.